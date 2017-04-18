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Dış Borsalar Yön Arıyor

Küresel piyasalar jeopolitik risklerle tedirgin bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak makro ekonomik veriler takip edilecek.

Dış Borsalar Yön Arıyor

Küresel piyasalar jeopolitik risklerle tedirgin bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak makro ekonomik veriler takip edilecek.

Kaynak: Dunya.com

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