Dış Borsalar Yön Arıyor
Küresel piyasalar jeopolitik risklerle tedirgin bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak makro ekonomik veriler takip edilecek.
Küresel piyasalar jeopolitik risklerle tedirgin bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak makro ekonomik veriler takip edilecek.
Kaynak: Dunya.com
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