Dış Borsalar Yön Arayışında
Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve jeopolitik gelişmelere bağlı yön arayışı sürüyor.
Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve jeopolitik gelişmelere bağlı yön arayışı sürüyor.
Kaynak: Dunya.com
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