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Dış Borsalar Yön Arayışında

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve jeopolitik gelişmelere bağlı yön arayışı sürüyor.

Dış Borsalar Yön Arayışında

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve jeopolitik gelişmelere bağlı yön arayışı sürüyor.

Kaynak: Dunya.com

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