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Dış Borsalar Sakin

Küresel piyasalar haftanın son işlem gününe sakin bir seyirle girdi.

Dış Borsalar Sakin

Küresel piyasalar haftanın son işlem gününe sakin bir seyirle girdi.

Kaynak: Dunya.com


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