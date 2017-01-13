Dirsek Eğriliği Bulunan Hasta 23 Yıl Sonra Sağlığına Kavuştu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 4 yaşında yaşadığı travma sonucu dirseği kırılan Mahmut Akay'a uygulanan yanlış tedaviden sonra dirseğinde oluşan eğrilik 23 yıl sonra yapılan tedavi ile düzeltildi.



Hasta Mahmut Akay, Akçakale Devlet Hastanesi Ortopedi Polikliniğine başvurarak, tedavi olmak istedi. Hastanede Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ali Levent tarafından tedaviye alınan Akay'a dirsek eğriliği teşhisi konuldu.



Akay, ameliyat olmak isteyerek Akçakale Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Başvuru üzerine Op. Dr. Ali Levent tarafından ameliyata alındı. Başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuşan hasta Akay, 23 yıldır çareyi dışarıda aradığını, oysa çarenin ayaklarının dibinde olduğunu belirtti. Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Akay, hastane yönetimine ve Op. Dr. Ali Levent'e teşekkür etti. - ŞANLIURFA