Dirsek Akıntısı Şikayetiyle Başvurdu Verem Çıktı

Sivas'ta sağ kolundaki akıntı nedeniyle Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvuran hastanın, verem olduğu belirlendi.



CÜ'den yapılan açıklamaya göre, uzun zamandır sağ kol dirseğinde akıntı yaşayan ve bu şikayetle birçok hastaneye başvuran Muhsin Uçan'a teşhis konulamadı. Son olarak CÜ Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı'na müracaat eden Uçan'a verem teşhisi konuldu. Uçan tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.



CÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalında görevli Yrd. Doç. Dr. Özhan Pazarcı, sağ kol dirseğinde akıntı olan Uçan'ın yaklaşık 2 ay önce kendilerine başvurduğunu belirtti.



Bunun üzerine hastanın tedavisine başladıklarını aktaran Pazarcı, şunları kaydetti:



"Hastanemizde enfeksiyon hastalıkları ile yaptığımız ortak tedavi ile hastamızın dirseğinde halk arasında ince hastalık, tıp dilinde tüberküloz denen verem hastalığının olduğunu tespit ettik. Verem hastalığı yüzde yetmiş daha çok akciğerde görülmekle birlikte vücudun çeşitli yerlerinde de görülebilmektedir. Hastamızın dirseğinde görülen verem hastalığı son derece nadirdir."



Yapılan tedavilerin ardından Uçan'ın sağlığına kavuştuğunu belirten Pazarcı, Türkiye'de 12 bin civarında verem hastası bulunduğunu, halk arasında daha çok akciğer organı ile ilişkilendirilen verem hastalığının, nadir olarak böbrekte, kalpte ve hastalarında olduğu gibi dirsekte de görüldüğünü belirtti.



Pazarcı, "Verem hastalığına farkındalık oluşturmak, hastalık ile mücadelede önemli bir adım atmak, en önemlisi Sağlık Bakanlığı ile bu hastalığa karşı farkındalığını artırmak için çalışmaktayız." açıklamasında bulundu.



Muhsin Uçan ise tedavisi için İstanbul'da 5 hastaneye gittiğini ancak tedavi olamadığını anlatarak, şunları kaydetti:



"Kolumun akıntısı kemikten geliyormuş. İstanbul'da beş hastaneye başvurdum, hastalığıma teşhis koyamadılar. İstanbul'da hastalığıma çare bulunamadı fakat Cumhuriyet Üniversite Hastanesinde hem hastalığıma teşhis kondu hem de tedavi edildim. Bugün taburcu oluyorum. Tedavimde emeği geçenlere teşekkür ederim."