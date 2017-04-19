"Diriliş"te Ertuğrul'un Haçlı Komutanına Cevabı Göğüs Kabarttı
TRT'nin efsaneleşen dizisi "Diriliş"te Ertuğrul, kendisinin kim olduğunu soran Haçlı komutanın boğazını kesip "Süleyman Şah oğlu Ertuğrul" cevabı verdi.
TRT'nin beğeniyle izlenen dizisi "Diriliş Ertuğrul" ekrana gelen sahneleriyle izleyiciyi mest etmeye devam ediyor.
KILICIYLA CEVAP VERDİ
85'inci bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizide Ertuğrul, Haçlılar'ın kalesine girdi. Kale içerisinde Haçlı komutanın "Bu kim?" sorusuna Ertuğrul kılıcıyla cevap verdi.
"SÜLEYMAN ŞAH OĞLU ERTUĞRUL"
Haçlı komutanının boğazını kesen Ertuğrul, soruya "Süleyman Şah oğlu Ertuğrul" cevabını verdi.
sponsored ads