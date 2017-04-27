Diriliş Kampında Yılın Son Kar Keyfini Çıkarttılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı olan Diriliş Kampı, yılın son kar yağışında yine gençleri ağırladı.



Diriliş 2 Kampı Cumartesi ve Pazar günü Gölcük İmam-Hatip Lisesi, Hakkı Demir Anadolu İmam-Hatip Lisesi ve Muradiye Vakfı'ndan toplam 272 öğrenciyi ağırladı. Gençler kampa Cuma akşamı giriş yaptı. Cumartesi sabahına kahvaltı ile başlayan öğrenciler, mevsimin son karını Diriliş Kampında yaşama imkanı yakaladı. Öğrenciler kamp alanındaki etkinliklerinde Türk Devletlerinin bayraklarını ellerinde taşıdı. Kampta topluca kitap okuma etkinliği düzenlendi. Bir arada okumanın keyfine varan gençler, ayrıca doğa içinde spor yapma imkanı buldu. Ata sporu matrak ve okçuluk faaliyetlerine katılan öğrenciler, Paintbalın yanı sıra futbol ve badminton oynamayı da ihmal etmedi.



Öte yandan yılın son karını Diriliş Kampı'nda görme imkanı yakalayan gençlere Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi de eşlik etti. Gençlerle sohbet eden Ali Bilgi, Diriliş Kampı'na olan ilgileri nedeniyle teşekkür etti. - KOCAELİ