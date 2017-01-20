Diriliş'in Senaristi Başkan Çelik'e Ziyaret

Son dönemin beğenilen dizilerinden Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i makamında ziyaret etti.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Çelik, senarist Bozdağ ile bir süre görüştü.



Kayserili olarak memleketine yapılan çalışmalardan dolayı gurur duyduğunu belirten Bozdağ, Başkan Çelik'e teşekkür etti.



Başkan Çelik'te Bozdağ'a Büyükşehir Belediyesinin çıkardığı "Şehir Kültür Sanat" dergisini hediye etti.