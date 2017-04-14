Diriliş'in Doğan Alp'i Kelepçeli Fotoğrafıyla Hayranlarını Korkuttu

TRT ekranlarında yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul' dizisininde 'Doğan Alp' karakterini canlandıran Cavit Çetin Güner, diziden ayrıldıktan sonra Katar'a gitti.

TAKİPÇİLERİNİ KORKUTTU

Ünlü oyuncunun Katar'da çektirip Instagram'da paylaştığı bir fotoğraf olay oldu. İki Katar polisinin ortasında geçen ve elleri kelepçeli olan Cavit Çetin Güner, takipçilerini ilk bakışta korkuttu.

ŞAKA YAPTIĞI ANLAŞILDI

Fotoğrafının altına "Katar bana ne katar?" yazan Cavit Çetin Güner'in şaka yaptığı anlaşıldı. Fotoğrafa binlerce yorum yapıldı.

İşte Güner'in o paylaşımı;

