Diriliş'in Aliyar'ı Cem Uçar'a Bursa'da Yoğun İlgi
Diriliş Ertuğrul'un Aliyar'ı, ünlü oyuncu Cem Uçar, Bursa'da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
TRT'nin efsane yapıtı Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Aliyar karakteriyle izleyicinin büyük beğenisini toplayan Cem Uçar, Bursa'da büyük ilgiyle karşılandı.
Bursa sokaklarını gezen Cem Uçar'ın etrafını saran vatandaşlar, kendisiyle fotoğraf çektirmek için yarışa girdi. Polisler, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan ünlü oyuncuyu izdihamdan zor kurtardı.
Ünlü oyuncu, Bursalı vatandaşların yoğun ilgisinin görüldüğü fotoğrafı Instagram hesabından "Binlerce yüce gönüllü Bursalıya gönülden teşekkürler..." notuyla Instagram hesabından paylaştı.
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