Diriliş Gençlik Derneğinden Stk Temsilcilerine Plaket

Diriliş Gençlik Derneği Muş Şube Başkanlığınca, referandum öncesi sahada etkin olarak çalışan sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcilerine plaket verildi.



Dernek binasında düzenlenen toplantıda konuşan Diriliş Gençlik Derneği Muş Şube Başkanı Cengiz Turut, dernek olarak referandumda evet oyu çıkması için birçok sivil toplum kuruluşu gibi kendilerinin de çalıştığını belirtti.



Genel merkezleri tarafından çeşitli illerde konferans düzenlendiğini anımsatan Turut, bu konferanslara kendi alanında uzman konuşmacıların davet edilerek, seçmenlere anayasa değişikliğiyle ilgili sunum yaptıklarını bildirdi.



Ardından Turut, referandum öncesi sahada etkin olarak çalışan sivil toplum kuruluşu temsilcilerine plaket verdi.



Toplantıya, Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç, Ensar Vakfı Muş Şube Başkanı Şeyhmus Yentür, dernek üyeleri ve davetliler katıldı.