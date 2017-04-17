Diriliş Gençlik Derneğinden 'Referandum' Plaketi

Diriliş Gençlik Derneği Muş Şube Başkanlığı, anayasa değişikliği referandumunda sahada etkin olarak çalışan sivil toplum kuruluşu temsilcilerine plaket verdi.



Dernek binasında düzenlenen toplantıya dernek yöneticilerinin yanı sıra Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Koç, Ensar Vakfı Muş Şube Başkanı Şeyhmus Yentürk ile davetliler katıldı. Programda bir konuşma yapan Diriliş Gençlik Derneği Muş Şube Başkanı Cengiz Turut, dernek olarak referandumda 'evet' oyu çıkması için birçok sivil toplum kuruluşu gibi kendilerinin de çalışmalar yaptıklarını hatırlattı. Genel merkezleri tarafından çeşitli illerde konferanslar düzenlendiğini ifade eden Cengiz Turut, bu konferanslara kendi alanında uzman konuşmacıların davet edilerek, seçmenlere anayasa değişikliğiyle ilgili sunumlar yaptıklarını belirtti.



Dernekle ilgili bilgi de veren Cengiz Turut, "Misyonumuz, gençlerin evrensel ve insani değerlere sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı; çevreye saygılı, bilgi ve özgüven sahibi, etkin, girişimci, toplumsal aidiyet duygusu yüksek, toplumsal hayata aktif katılan, temel hak ve hürriyetlerini etkin bir biçimde kullanan bireyler olarak kendi potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirebilecekleri imkan ve zemini oluşturmayı, amaçlamak ve gençlerin toplum hayatına aktif katılımını sağlayarak daha bilinçli ve üretken bir genç toplumun oluşumuna katkı sağlamaktır. Vizyonumuz ise, gençliğin ihtiyaçlarını ve beklentilerini saptamak, işbirliği içinde özverili ve çözüm odaklı çalışmalar yapıp; eğitim, sanat, spor, hizmet ve sosyal yardımlaşma gibi birçok alanda projeler üretmek, destekleyici politikalar geliştirmek, uygulamak ve tüm Muş gençliğinin bu çalışmalardan mümkün olduğunca faydalanmasını sağlamaktır. 15 Temmuz'da bu ülke genci-yaşlısıyla vatanına sahip çıkmış ve tüm dünyaya nasıl bir millet olduğunu tekrar hafızalara kazımıştır. Dış odakların istemediği başkanlık sistemine; tek Türkiye, tek bayrak ve tek millet için 15 Temmuz'da yaptığımız gibi 16 Nisan'da da sandıkta 'evet' diyerek doğru kararı verdik" diye konuştu.



Turut, konuşmasının ardından referandumda sahada etkin olarak çalışan sivil toplum kuruluşu temsilcilerine plaket verdi. - MUŞ