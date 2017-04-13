'Diriliş Ertuğrul'un Yeni Bölüm Fragmanında Bizanslıların Sonu Geliyor

TRT1 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi 'Diriliş Ertuğrul'un 85. bölüm fragmanı yayınlandı. Geçen bölümde en yakın adamlarından birini ve kardeşini kaybeden Ertuğrul'un gözünü intikam hırsı bürüyor ve Bizanslıların kalesini fethediyor.

BİZANSLILAR NE YAPACAĞINI ŞAŞIRIYOR

Ertuğrul, Bizanslıların kalesini fethetmeye gidiyor, Bizanslılar adeta ne yapacaklarını şaşırıyor. Beklemedikleri bu hamle karşısında Ertuğrul, Bizanslıların kalesini alıyor.

'DİRİLİŞ ERTUĞRUL' 19 NİSAN'DA

'Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü 19 Nisan Çarşamba akşamı TRT1 ekranlarında olacak.