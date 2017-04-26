Diriliş Ertuğrul'un Müziğiyle Dans Eden Fıskiyeler Şaşırtıyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesince Fil Geçti Köprüsü üzerinde yapılan meydandaki süs havuzu, yaz aylarının sıcak günlerinde 'Dombıra' müziğinin ritmine göre dans eden fıskiyelerle, Erzurumluları serinletecek.



Fil Geçti Köprüsü Meydanında bulunan süs havuzuna müzik sistemiyle birlikte dans eden fıskiyeler yerleştirildi. Vatandaşların ilgisini çeken fıskiyelerden akan su, 'Dombıra' müziğinin ritmine göre adeta dans ediyor.



Süs havuzunun etrafındaki banklarda oturan vatandaşlar, hem suyun sesini dinliyor hem de görsel şölenle stresten uzaklaşıyor. Süs havuzu kenarının yazın sıcak günlerinde serinlemek için en ideal yer olduğunu belirten görevli, "Müzik sistemli dans eden fıskiyeler kurduk. Güzel oldu, vatandaşlar baya beğendiler." dedi.



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