Diriliş Ertuğrul'un 86'ncı Bölümünü Bekleyen İzleyiciye Kötü Haber

TRT'nin efsane dizisi Diriliş Ertuğrul, her geçen gün artan aksiyon sahneleriyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Ancak her iyi işin bir de bedeli var. Diriliş ekibi artan yoğunluğa yetişmekte güçlük çekiyor.

3 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜ YAYINLANACAK

Yaşanan yoğun tempo nedeniyle dizinin 26 Nisan Çarşamba günü yayınlanması gereken 86'ncı bölümü, 3 Mayıs Çarşamba günü yayınlanacak.

Diriliş Ertuğrul hayranlarını yıkacak haber, dizinin Instagram hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

Kaynak: Haberler.com