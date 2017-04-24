Diriliş Ertuğrul'un 86'ncı Bölümünü Bekleyen İzleyiciye Kötü Haber
TRT'nin efsane dizisi "Diriliş Ertuğrul"un 26 Nisan Çarşamba günü yayınlanması gereken 86'ncı bölümü, sahnelerin yetiştirilememesi nedeniyle 3 Mayıs'ta yayınlanacak.
TRT'nin efsane dizisi Diriliş Ertuğrul, her geçen gün artan aksiyon sahneleriyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Ancak her iyi işin bir de bedeli var. Diriliş ekibi artan yoğunluğa yetişmekte güçlük çekiyor.
3 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜ YAYINLANACAK
Yaşanan yoğun tempo nedeniyle dizinin 26 Nisan Çarşamba günü yayınlanması gereken 86'ncı bölümü, 3 Mayıs Çarşamba günü yayınlanacak.
Diriliş Ertuğrul hayranlarını yıkacak haber, dizinin Instagram hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.
Kaynak: Haberler.com
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