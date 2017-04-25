'Diriliş Ertuğrul' Reyting Sıralamasında 'Söz' Dizisini Solladı

Prime Time'da yayınlanan yerli dizilerin, hem televizyonda hem de sosyal medyadaki haftalık karneleri belli oldu. 17-23 Nisan tarihleri arasındaki reyting total sonuçlarına göre, 'Diriliş Ertuğrul', 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 'Söz', 'Anne', 'Aşk ve Mavi' dizileri, izlenme oranlarıyla ilk 5 sırayı aldılar.

SOSYAL MEDYADA ZİRVENİN SAHİBİ 'SÖZ' OLDU

Sosyal medyayı 24 saat boyunca aralıksız ölçen uygulama DigiLUP, TV'de yayınlanan dizilerin sosyal medyada ne kadar konuşulduğunu ele aldı. DigiLUP'ın verilerine göre, Star TV'nin yeni dizileri arasında olan 'Söz', yaklaşık 40 bin ileti sayısıyla sosyal medyada en çok konuşulan dizilerin ilk sırasında yer aldı. Show TV'de yayınlanan 'İçerde', yaklaşık 21 bin 600 iletiyle ikinci oldu.

'Fİ' DİZİSİ ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALDI

'Fİ, Çİ ve Pİ' kitap üçlemesinden uyarlanan 'Fi' dizisi, dijital platform Puhu TV'de izleyiciyle buluşuyor. Başrol oyuncularından Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür ve Berrak Tüzünataç, dizideki performanslarıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyorlar. Fi, yaklaşık 19 bin 858 ileti sayısıyla listenin üçüncü sırasında yer aldı.

4. SIRADA 'SAVAŞÇI', 5 SIRADA 'KARA SEVDA' VAR

Listenin dördüncü sırasında 14 bin 43 ileti sayısıyla yer alan 'Savaşçı' dizisi, bordo berelilerin hayat hikâyeleriyle izleyicinin ilgisini çekiyor. Beşinci sırada bulunan ise 'Kara Sevda' yaklaşık 12 bin 305 iletiyle konuşulmaya devam etti. Kara bir aşk hikayesini anlatan dizinin başrollerini Neslihan Atagül ve Burak Özçivit paylaşıyor.

Sürükleyici konuları kadar oyuncuların performanslarıyla da konuşulan diziler arasında 'Vatanım Sensin' 9 bin 284, 'Cesur ve Güzel' 9 bin 275, 'Diriliş' 5 bin 176, 'Kırgın Çiçekler' 4 bin 100 ve 'İsimsizler' 3 bin 500 ileti sayılarıyla listenin üst sıralarında yer aldılar.