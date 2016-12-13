'Diriliş Ertuğrul'dan Teröre Tepki! Yeni Bölüm Yayınlanacak mı?

Aralarında Engin Altan Düzyatan ve yapımcı Mehmet Bozdağ'ın da bulunduğu Diriliş Ertuğrul ekibi, 10 Aralık 2016 Beşiktaş saldırılarına tepkisini ortaya koydu. Beykoz Polis Merkezi'ni ziyaret eden ekip Türk polisine destek verdi. Çarşamba akşamı yayınlanması beklenen Diriliş Ertuğrul 69. yeni bölümü, terör saldırıları nedeniyle iptal olacak mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar.

Mehmet Bozdağ Instagram'da ziyaret görüntüsünü paylaşarak, "Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan kahraman polislerimizi ziyaret ettik" açıklamasını yaptı.

'POLİSİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ'

Mehmet Bozdağ, Beykoz Polis Merkezi'ndeki ziyaretin fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Engin Altan Düzyatan ve dizi oyuncuları ziyarette yerini aldı. İşte Mehmet Bozdağ'ın açıklaması:

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANIYOR? 69. BÖLÜM ERTELENECEK Mİ?

Henüz Mehmet Bozdağ ve Diriliş Ertuğrul yönetiminden bölümün yayınlanmayacağı ile ilgili bir açıklama geldi. Diriliş Ertuğrul yeni bölümünün çarşamba akşamı 20.00'de TRT ekranlarında yayınlanması bekleniyor.