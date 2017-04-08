Diriliş Ertuğrul'da İntikam Ateşi Yanıyor?

Diriliş Ertuğrul'un 12 Nisan Çarşamba günü TRT 1'de ekrana gelecek bölümünde, Ertuğrul, Nikea'dan gelen istihbarat üzerine Dündar'a ve Doğan'a, sultana haber iletmeleri için onları Konya'ya göndereceğini söylemiştir. Dündar, gizli kalması gereken bu bilgiyi zaaf göstererek Günyeli'ye söylemiştir. Günyeli Dündar'ın Konya'ya gideceğini babasına söyleyince bu haber Ural'a daha sonra Vasilius'a ulaşmıştır. Ural ve Vasilius bunu bir fırsat bilmiş, Doğan'ı öldürerek, Dündar'ı esir almışlardır. Bu durum kayı obasında bütün ahaliyi sarsmış, obayı matem bürümüştür. Dumrul'dan gelen istihbaratla Ertuğrul Nikea'ya giden kervanı basmış, kardeşi Dündar'ı kurtaracağını sanırken Haçaturyan'ın cesediyle karşılaşmıştır. Ertuğrul büyük sarsıntı içerisindedir. İntikam duygusu bütün bedenini sarmıştır. Şimdi adım adım cihad yaklaşmaktadır.

Artık Ertuğrul'u durdurmak kolay olmayacaktır. Peki Ertuğrul'un hamlesi ne olacaktır?

Diğer yandan Dündar, Karacahisar Kalesinde hala esirdir. Vasilius son olarak onu zindandan almış ve bir yere götürmüştür. Kimse nereye gittiğini bilmemektedir. Peki Dündar'ın akıbeti ne olacaktır?

Bütün bu acıların yaşanmasına sebep olan Acar ve Günyeli ise kazandıkları zaferin mutluluğu içerisindedirler. Çavdar Obası içinde fitneye devam etmektedirler. Peki bütün bu işlerin ardında onların olduğu anlaşılacak mıdır? Yoksa ortalığı karıştırmaya devam mı edeceklerdir?

Diriliş 'Ertuğrul' 12 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'da TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.