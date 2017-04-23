Diriliş Ertuğrul, Aldığı Tek Ödülle Eşkıya'ya 4-1 Yenildi

Müzik, sinema ve televizyon dünyasının en iyilerinin belirlendiği Altın Palmiye Ödülleri sahiplerini buldu. Dizi alanında verilen 5 ödülün 4'ü ise ATV'de Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a gitti.

İşte ATV'nin efsane dizisine giden ödüller:

Yılın TV Dizisi: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ( ATV)

Yılın Erkek Dizi Oyuncusu: Oktay Kaynarca (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - ATV)

Yılın Kadın Dizi Oyuncusu: Deniz Çakır (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - ATV)

Yılın Yardımcı Dizi Oyuncusu: Turgay Tanülkü (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - ATV)

DİRİLİŞ BİR ÖDÜLDE KALDI

Eşkiya'nın en yakın rakibi ise TRT'nin efsane dizisi Diriliş Ertuğrul oldu, Driliş 5 ödülden sadece birini aldı. Yılın en iyi dizi yönetmeni ödülü, Diriliş'in yönetmeni Metin Günay'a gitti.