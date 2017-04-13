Diriliş Ertuğrul 85. Yeni Bölüm Tanıtımı

Osmanlı Devleti kuruluşu öncesi dönemi anlatan TRT 1'in tarihi dizisi Diriliş Ertuğrul yeni bölümde Ertuğrul ve Alpleri, Doğan Alp'in intikamını almak ve Dündar Bey'i kurtarmak için kaleye sızma planı yapar ve başarılı olurlar. Bu durumu öğrenen Vasilius çılgına döner. Ural ise yine gizli bir yol bulur ver Ertuğrul'a görünmeden kaçar. Peki Dündar Bey kurtuldu mu?