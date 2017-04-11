Diriliş Ertuğrul 84. Bölüm 2. Tanıtım

Diriliş Ertuğrul yeni bölümde Ertuğrul Bey, Vasilius'un elinde tutsak olan Dündar'ı kurtarmak için yeni plan yapmak zorundadır. Ertuğrul, Vasilius'un Dündar'a işkence yapacağını düşünerek Aliyar Bey ile birlikte Alpleri de yanına alarak bir baskın düzenler. Fakat bir türlü Dündar'a ulaşamazlar. Peki Dündar kurtulabilecek mi? Vasilius, Dündar'ı nereye götürdü?