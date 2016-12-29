Diriliş Ertuğrul 72. Bölüm Fragmanı Neden Yayınlanmadı?

Dün akşam 71. bölümüyle TRT 1 yayın akışında olan Diriliş Ertuğrul'un yeni fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölümün hemen ardından yayınlanması beklenen Diriliş Ertuğrul, 29 Aralık Çarşamba günü bir istisna yaptı. Peki yeni fragman neden yayınlanmadı?

Henüz dizi yapımcılarından açıklama gelmese de, 'yılbaşı nedeniyle yayınlanmadı' söylentileri dolaşıyor. Çarşamba akşamı 20.00'da TRT 1 ekranlarında olacak dizinin 72. bölümünün detayları şimdiden heyecanla bekleniyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 71. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akıl ve Gönül arasında civardaki tehlikelere karşı güçlerini birleştirmeleri gerektiği düşüncesiyle Candar Bey, Ertuğrul Bey'e kızıyla evlenmesi teklifinde bulunmuştur. Beklemediği bir teklifle karşılaşan Ertuğrul Bey, şimdi Candar Bey'le Halime arasındadır. Bir tarafta obasının geleceği bir tarafta canından çok sevdiği Halime arasında sıkışıp kalan Ertuğrul Bey nasıl bir karar verecektir? Davetsiz Misafir Ertuğrul Bey pazarın hâkimiyetini ele geçirdikten sonra siyasi ve ticari bağları güçlendirmek için bir toy düzenlemeye karar verir. Toy meclisine gelen davetsiz misafir Sadettin Köpek yeni sorunların temelini atacaktır. Siyasi bir gerilimin ortasında kalan Ertuğrul Bey beklemediği bu hamleyle zor duruma düşmüştür. Dinmeyen ihtiras Ural sinsi planlarına ara vermeden devam etmektedir. Batuhan'ın getireceği haberle şoke olan Ural Ertuğrul Bey'i zor durumda bırakacak yeni tuzağını kurmuştur. Ona göre bu tuzak, ona hem altın hem de pazarın anahtarını getirecektir.