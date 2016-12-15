Diriliş Ertuğrul 70. Bölüm Fragmanı Simon Öldü mü?

Diriliş Ertuğrul 70. bölüm fragmanı yayınlandı. TRT 1'in iddialı yapımlarından olan Diriliş Ertuğrul 70. bölümünde neler olacak merak ediliyor. Dün akşam yayınlanan 69. bölümde Ertuğrul'un zehirlenerek ölümle burun buruna gelmesi izleyenleri gözyaşına boğdu. Kurulan kusursuz plan ile Ertuğrul tekrar obanın başına geri döndü. 69. bölümün ardından Diriliş Erturğul'un 70. bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul 70. bölümünde Ertuğrul'un kutlu fetihi gerçekleşmiştir. Simon'un bayrağı inmiş yerine Kayı bayrağı asılmıştır. Simon canlı olarak yakalanmıştır. Simon'un idam olup olmayacağı büyük merak konusu olmuştur. Ertuğrul Bey Simon'un haksız şekilde kazandığı altınları ele geçirmiştir. Handa tapınakçılara ait hiçbir şeyin bulunmasına izin vermezler ve tüm her şeyi yıkarlar. Diriliş Ertuğrul 70. bölümüyle 21 Aralık akşamı TRT 1 ekranlarında olacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 69. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Diriliş Ertuğrul'un 69. bölümünde Simon, yaptığı plan doğrultusunda Turgut'un sadakatini kullanarak Ertuğrul'a gönderdiği zehirli mektup hedefini bulmuş ve Ertuğrul zehrin etkisiyle kontrolden çıkmıştır. İki obanın bey ve hatunlarının önünde yaşanan bu olay herkesi şaşırtmakla kalmayıp endişeye sevk etmiştir. Zehirlenen Ertuğrul, çevresindekilere zarar verip birinin ölümüne sebep olacak mı? Ve asıl soru: Ertuğrul ölecek mi?

Geçen bölümde Turgut Alp'ın Ertuğrul için çalıştığını tapınakçılar fark etmişti ve Turgut'un Ertuğrul'a olan sadakatini kullanarak Ertuğrul'u zehirlemeyi başarmışlardı. Artık iki tarafta da hain olarak bilinen Turgut, bu zor durumdan sıyrılabilecek mi?

Ertuğrul'un ölüm haberinin duyulması ile bir anda beysiz kalan Kayı Obasında yeni gelişmeler yaşanırken; Dündar, Ertuğrul Bey'in intikamını almak için hem tapınakçıların hem de Turgut Alp'ın üzerine gitmeye karar vermiştir. Ak ve karanın belli olmadığı bu karanlık ortam hangi sonuçları doğuracak?

Gözlerinin önünde kontrolden çıkarak Ural'a saldıran Ertuğrul Bey'in bu hali, Çavdar otağında da büyük bir şaşkınlıkla karşılanmıştır. Candar Bey, Ertuğrul'a Aslıhan ile evlilik meselesini açacakken bu beklenmedik gelişme evlilik meselesinin bir müddet ertelenmesine sebep olmuştur. Öte yandan Toktamış'ın ölümü ile Ertuğrul'un zehirlenmesi arasındaki benzerlik Çavdar otağının dikkatinden kaçmamıştır. Peki iki zehir vakasında da parmağı bulunan Ural, bu durumdan sıyrılabilecek mi?

Planın başarıyla işlemesi Simon'u keyiflendirirken, Kayıların intikam yemini etmesi, Simon'u da harekete geçirmiştir. Artık kartlar açıktan oynanacak ve kimin gücü kime yeterse mantığıyla hareket edilecektir… Peki bu seferberlik halinde kazanan taraf kim olacak?

TURGUT, MARİA VE PHILIP'İ ÖLDÜRDÜ

Reytingleri alt üst eden 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde Maria rolünü canlandıran Sedef Şahin ve Philip rolünü canlandıran Cenk Karagöz diziden ayrıldı. TRT ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un dün akşam yayınlanan bölümünde yine heyecan doruktaydı. Son bölümde zehirlenen Ertuğrul ölümden dönerken, öfkesi nefes kesti.

Yeni sezonda birçok ismin dahil olduğu dizide dün akşam sürpriz iki ayrılık yaşandı. Tapınakçı Simon'un kız kardeşi Maria ve Philip Turgut Alp tarafından öldürüldü. Dizide Maria Rolünü Sedef Şahin, Philip rolünü ise Cenk Kangöz canlandırıyordu. İzleyiciyi şok eden bu ayrılıkla diziye yeni isimlerin katılıp katılmayacağı merak konusu...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL HİKAYESİ

Moğollarla zorlu bir mücadele veren Ertuğrul Bey, kutlu davasının peşinden gidebilmek için kardeşlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ertuğrul Bey'e inanan Kayılar, bu ayrılığın ardından yollara düştüler. Çetin geçen koşullarda Karacadağ sınırlarına kadar ilerleyen Kayıları burada bambaşka bir dünya bekliyordu. Yeni yurtları onlara farklı bir iklim, farklı topraklar ve farklı insanlar sunacaktı. Ertuğrul Bey, kutlu davasına giden yolda daha güçlü ve daha acımasız düşmanları olacağının farkındaydı. Peki, yeni düşmanlarını alt edebilmek için kılıcının keskinliği yetecek miydi?

Ertuğrul Bey artık başka bir dünyadaydı. Ve bu dünya da at koşturmak daha çok akıl, cesaret ve sabır istiyordu. Karşısına daha güçlü ve daha acımasız olarak çıkan Tapınakçılar, Ertuğrul Bey'i zafer için yeni yöntemler bulmaya zorlayacaktı. Zira Tapınakçıların gizli eli olan Simon bir kılıç darbesiyle öldürülemeyecek kadar zeki ve güçlüydü. Üstelik Simon yalnız da olmayacaktı. Ertuğrul Bey, Simon'a destek olan Müslümanları öğrendiğinde ne yapacaktı? Ertuğrul Bey, kılıçların sustuğu, akıl oyunlarının konuştuğu bir cehennemin içindeydi. Peki, aklı onu bu cehennemin ateşinden koruyabilecek miydi?

Karacadağ etekleri birçok Türkmen Obasına yurt olmuştu. Fakat aslen Tatar olan Çavdaroğlu Obası, aralarında en güçlü olanlarıydı. Bu güçlerini ise başarısızlığa tahammülü olmayan ve obayı demir yumrukla yöneten Candar Bey'den alıyorlardı. İktidarını yıllarca koruyan Candar Bey, en büyük imtihanını evlatlarıyla verecekti. Candar Bey'in büyük oğlu Ural'ın ihtirası obanın kaderini belirleyecekti. Çavdaroğlu ve Kayı Obası arasında yaşanacak gerilimi Candar Bey'in hamleleri durdurabilecek miydi? Ertuğrul Bey, Çavdaroğlu Obasından hiç beklemediği teklifler ve tehditler alacaktı. Peki, Kayılar ve Çavdaroğulları'nın yolu nerede ve nasıl kesişecekti? Ertuğrul'un vereceği her karar hem obanın kadınları hem de beyleri için yeni sonuçlara gebeydi.

Ertuğrul artık obanın beyi olmuştu. Obada yeni sorunlar baş göstermişti. Göç yolunda yorgun düşen Kayılar ülküleri ve nefisleri arasında sıkışıp kalmıştı. Onlar için bu imtihan hiç kolay olmayacaktı. Dışarıda düşmanlarıyla mücadele veren Ertuğrul Bey'i içerde ise yeni sorunlar bekliyordu. Göç yolunda sevdiklerinden ayrı düşen ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kayılar birliklerini koruyabilecekler miydi?

İhanet, ihtiras ve akıl oyunlarıyla yüz yüze gelen Ertuğrul için tek hedef vardı. Bir milletin dirilişine vesile olmak…

DİRİLİŞ ERTUĞRUL OYUNCULARI









