'Direnişten Dirilişe 15 Temmuz" Konferansı

Başbakan Başdanışmanı ve Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği Genel Başkanı Mustafa Şen, "1071 Malazgirt'te ne olduysa 15 Temmuz'da da o oldu. Tarihte zirveye koyduğumuz hangi destan varsa 15 Temmuz da öyle bir destandır" dedi.



Şen, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM - SEN) Tekirdağ Şubesi tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminin, Türkiye'yi parçalama ve iç savaş çıkarma girişimi olduğunu söyledi.



15 Temmuz gecesinin unutulmaması ve gelecek nesle anlatılarak kıyamete kadar hatırda kalması gerektiğini belirten Şen, "15 Temmuz gecesi yüzlerce yıldır üzerimize gelen bir bumerangın bizi tam boynumuzdan biçmek istediği bir geceydi. O gece 250 şehit 3 bine yakın gazi verdik. O geceyi unutmayacağız çocuklarımıza, torunlarımızı da unutturmayacağız. 1071 Malazgirt'te ne olduysa 15 Temmuz'da da o oldu.Tarihte zirve koyduğumuz hangi destan varsa 15 Temmuz onun gibi destandır" diye konuştu.



Şen, 15 Temmuz'un bir askeri darbe, cunta girişimi olmadığını bir iç savaş, işgal ve Türkiye'yi parçalama operasyonu olduğunu anlattı.



"Devlet yatıp kalkıp bu millete dua etmeli"



15 Temmuz darbe girişiminin halkın direnişi ve duruşu sayesinde bastırıldığını ve ülkenin kurtarıldığını aktaran Şen, "Bu işgal operasyonunu milletimiz anında fark etti. Devlet gece gündüz, yatıp kalkıp bu millete dua etmelidir. Bu millete o yüzden 'Türk Silahsız Kuvvetleri' adını verdim. Bu millet iki saat içerisinde ülkeyi kurtardı. 'Türk Silahsız Kuvvetleri' yani halk, Türk Silahlı Kuvvetlerini orduyu kurtarmıştır" ifadelerini kullandı.



16 Temmuz sabahı tweet atıp darbeye karşı olduğunu göstermek için bazılarının kendilerini gizlemek için sahte paylaşımlarda bulunduklarını belirten Şen, devletin bu numarayı yutmayacağını vurguladı.



"Bu hainleri biliyoruz. FETÖ'cüler 3 katlı bir piramit gibidir" diyen Şen, "Aşağıda olanlar melekler, ortada olanlar çakallar, üstte olanlar da şeytanlardır. Bunlar meleklerden devşirdiklerini çakal, çakallardan devşirdiklerini de şeytan yapıyorlar" diye konuştu.