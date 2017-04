"İstiklalimiz ve İstikbalimiz için"



Bir millet istiklali ve istikbali için şahadet şerbetini seve,seve içiyorsa onları unutmamak ve neslimize unutturmamak boynumuzun borcudur.



Korkaklar, henüz ecelleri gelmeden defalarca ölürler,



Cesur olanlar ölümü sadece bir kez tadarlar. W.Shakespeare



Oyunun her karesinde vatan için kahramanca DİRENEN halkımızı ve göğsüne kurşunlara siper eden oların Cesur evlatlarını göreceğiz.



15 Temmuz gecesi yeni bir Çanakkale Destanı yazan kahramanlarımızın gerçek hikayelerine sağır kalmayı seçen bencil yüreklere inat o şanlı DİRENİŞİN sessiz çığlıklarını tarihin tozlu sayfalarına göndermeyeceğiz ve sonrasında olası bir kanlı darbeye karşı hazırlıklı olacağız.



Biz bugün rahat uyuyalım diye o gece canını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi



UNUTMAYALIM,UNUTTURMAYALIM



YAŞ: 9 +



Korkaklar, henüz ecelleri gelmeden defalarca ölürler,



Cesur olanlar ölümü sadece bir kez tadarlar. W.Shakespeare



Yazan: Türk Milleti



Yönetmen: Mehmet Tahir İKİLER



Reji ast: Kadir ÇÖKLÜ,



Müzik tasarım: İshak 2. Tekgül,



Director/Producer: Sinan AKYOL



Yapım: MÜSSED Müstakil sahne sanatları eğitimi derneği



Işık ve ses: Volkan SOYLU,Durmuş GÖKMEN, Said YILMAZ.



Oyuncular: Ömer Faruk NAS, Mehmet Tahir İKİLER, Serkan YAŞAR, Azer can okutan, Ali SAĞ, İshak 2. Tekgül, Erdinç ÖCAL, Kadir ÇÖKLÜ, Serkan KAYA, Celal Murat USANMAZ, Korhan Enis Yavuz, Şevket ÇETİN, Abdullah GÜREL, Mehtap MAMAN ÇÖKLÜ, Özge AYDIN, Hasan ERTEN, Şahset BERBER, Kadir KOÇ,Kazım KOLCU, Ali İmran YILDIRIM, Mustafa BEDİR, Adem PALA, Renan MUTLU,Metin PEKSARI,



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Altindağ



Mekan : Ankara Başkent Tiyatro



Mekan Adresi : Gençlik Parkı



Başlangıç Saati : 27.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 27.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Direniş



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır