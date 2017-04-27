Direniş
"İstiklalimiz ve İstikbalimiz için"Bir millet istiklali ve istikbali için şahadet şerbetini seve,seve içiyorsa onları unutmamak ve neslimize unutturmamak boynumuzun borcudur.
"İstiklalimiz ve İstikbalimiz için"
Bir millet istiklali ve istikbali için şahadet şerbetini seve,seve içiyorsa onları unutmamak ve neslimize unutturmamak boynumuzun borcudur.
Korkaklar, henüz ecelleri gelmeden defalarca ölürler,
Cesur olanlar ölümü sadece bir kez tadarlar. W.Shakespeare
Oyunun her karesinde vatan için kahramanca DİRENEN halkımızı ve göğsüne kurşunlara siper eden oların Cesur evlatlarını göreceğiz.
15 Temmuz gecesi yeni bir Çanakkale Destanı yazan kahramanlarımızın gerçek hikayelerine sağır kalmayı seçen bencil yüreklere inat o şanlı DİRENİŞİN sessiz çığlıklarını tarihin tozlu sayfalarına göndermeyeceğiz ve sonrasında olası bir kanlı darbeye karşı hazırlıklı olacağız.
Biz bugün rahat uyuyalım diye o gece canını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi
UNUTMAYALIM,UNUTTURMAYALIM
YAŞ: 9 +
Korkaklar, henüz ecelleri gelmeden defalarca ölürler,
Cesur olanlar ölümü sadece bir kez tadarlar. W.Shakespeare
Yazan: Türk Milleti
Yönetmen: Mehmet Tahir İKİLER
Reji ast: Kadir ÇÖKLÜ,
Müzik tasarım: İshak 2. Tekgül,
Director/Producer: Sinan AKYOL
Yapım: MÜSSED Müstakil sahne sanatları eğitimi derneği
Işık ve ses: Volkan SOYLU,Durmuş GÖKMEN, Said YILMAZ.
Oyuncular: Ömer Faruk NAS, Mehmet Tahir İKİLER, Serkan YAŞAR, Azer can okutan, Ali SAĞ, İshak 2. Tekgül, Erdinç ÖCAL, Kadir ÇÖKLÜ, Serkan KAYA, Celal Murat USANMAZ, Korhan Enis Yavuz, Şevket ÇETİN, Abdullah GÜREL, Mehtap MAMAN ÇÖKLÜ, Özge AYDIN, Hasan ERTEN, Şahset BERBER, Kadir KOÇ,Kazım KOLCU, Ali İmran YILDIRIM, Mustafa BEDİR, Adem PALA, Renan MUTLU,Metin PEKSARI,
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Altindağ
Mekan : Ankara Başkent Tiyatro
Mekan Adresi : Gençlik Parkı
Başlangıç Saati : 27.04.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 27.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Direniş
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır