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Direkte Mahsur Kalan Kediyi İtfaiye Kurtardı

Direkte Mahsur Kalan Kediyi İtfaiye Kurtardı

Konya'da elektrik direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Direkte Mahsur Kalan Kediyi İtfaiye Kurtardı

Konya'da elektrik direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Karatay ilçesi Karaciğan Mahallesi'ndeki bir elektrik direğinde mahsur kalan kedinin sesinin duyan vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın merdiveniyle direkte bulunan kediyi kurtardı.

Kedi, indirildiği sırada itfaiye ekibinin elinden kurtularak hızla bölgeden uzaklaştı.

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