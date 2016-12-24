Bolu'da elektrik direğine tırmanan ve tekrar aşağı inemeyen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bolu'da Alpagutbey mahallesi Zerdali sokakta elektrik direğine tırmanan kedi, direğin tepesinde mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların kedinin aşağı inemediğini fark etmesiyle olay yerine çağrılan Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri, direğin tepesinde mahsur kalan kediyi kurtardı. - BOLU
Direkte Mahsur Kalan Kediyi İtfaiye Ekipleri Kurtardı
Bolu’da elektrik direğine tırmanan ve tekrar aşağı inemeyen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bolu'da elektrik direğine tırmanan ve tekrar aşağı inemeyen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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