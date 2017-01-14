Direksiyonda Sara Krizi Kaza Yaptırdı

Erzurum'da otomobiliyle seyir halindeyken sara krizi geçiren sürücü aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.



Edinilen bilgiye göre kaza, saat 13.00 sıralarında Çat yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeyken ismi öğrenilmeyen sürücü direksiyonda sara krizi geçirdi. Araçta tek başına olan sürücü direksiyon hakimiyeti kaybederek önce refüje çarptı ardından da takla attı. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kazadan dolayı bir süre cadde trafiğe kapanırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZURUM