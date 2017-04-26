Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Ağaca Çarparak Durabildi

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi.



Edinilen bilgiye göre, İldem Cumhuriyet mahallesi Günsazak caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, M.D. yönetimindeki 38 LZ 206 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan ağaca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği cadde üzerinde olası bir kazaya sebebiyet vermemek için güvenlik önlemi aldı. Otomobil, çekici ile kaldırılırken, otomobil sürücüsü M.D.'de, kazanın şokunu atlatamadı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ