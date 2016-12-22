Direksiyon Hakimiyeti Kaybetti Şarampole Uçtu

Manisa'da demir yüklü tır sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü.



Kaza saat 19.30 sıralarında Yeni Garaj'dan Turgutlu istikametinde giden otoyolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aliağa'dan demir yükleyerek Denizli'ye giden olan Ali Ö. yönetimindeki 03 RB 918 plakalı tır Yeni Garaj-Turgutlu çevre yolu istikametinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Tır sürücüsü şans eseri yara almadan kurtulurken tırda maddi hasar meydana geldi.



Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA