Direksiyon Başında Kalp Krizi Geçiren Sürücü Kazada Öldü

BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde, sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçiren hafif ticari araç yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada araç sürücüsü Süleyman Kocaağa öldü, 3 kişi de yaralandı.



Kaza, saat 14.30'da Bursa-Ankara karayolu üzeri Oylat Kavşağı yakınlarında meydana geldi. 16 KBK 69 plakalı hafif ticari aracıyla ailesini pikniğe götürmek isteyen 55 yaşındaki Süleyman Kocaağa, Oylat Kavşağı mevkiinde direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan araç, yolun sağındaki tarlaya uçtu. Ağaca çarparak duran araçta sürücü ile birlikte eşi 53 yaşındaki Ayşe Kocaağa, gelini 30 yaşındaki Sema Kocaağa ve torunu 3 yaşındaki Tuana Kocaağa yaralandı.



Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Geçirdiği kriz sonucu ve kalbi duran Süleyman Kocaağa,yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



- Bursa