Dipsiz Göl Şelalesi Buz Tuttu

Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl Şelalesi, bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle buz tuttu.



Sivas'a 82, Doğanşar'a 16 kilometre uzaklıkta bulunan, yaklaşık 50 metreden dökülen Dipsiz Göl Şelalesi'nde soğuk hava nedeniyle uzunlukları yaklaşık 10 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.



Vatandaşlar, şelaleyi görebilmek için yaklaşık 100 metre uzunluğundaki demir merdivenleri yürüyerek şelalenin zeminine ulaşılıyor.



Köylerine yakın olduğu için şelaleyi gezmeye geldiklerini dile getiren Hafik ilçesine bağlı Yeniköy muhtarı Zekeriya Tepetam, geceleri sıfırın altında 25 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle şelalede 10 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştuğunu söyledi.



Şelalenin kışın ayrı bir güzelliğe büründüğünü kaydeden Tepetam, "Doğanşar ilçesinde, şelalenin turizme kazandırılması için büyük çaba sarf ediliyor. Şelaleye inebilmek için demir merdivenler yapıldı. Biz de yetkililerden şelalenin turizme kazandırılmasını bekliyoruz." dedi.



Geçen yıllarda şelaleyi turizme kazandırmak için "Dipsiz Göl ve Dipsiz Göl Şelalesi Mesire Alanı Projesi" hazırlanmış, proje kapsamında şelalenin üzerine 60 metre yüksekliğinde asma köprü yapılması planlanmıştı.