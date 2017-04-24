Diplomalı Çitçi Ümmiye Koçak Tiyatro Severler ile Buluştu

Okumayı çok istemesine rağmen öğrenim hayatına devam edemeyen Ümmiye Koçak, ilkokulu bitirdikten sonra okuduğu kitaplarla kendisini geliştirmeye devam etti. Pes etmeden azimle okuyup kendisini geliştiren Koçak, 2001 yılında kendi köyünde ki kadınlarla 'Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu'nu kurdu. Topluluk ile başlayan macerasını tiyatro sahnelerine taşınarak tüm sanatseverler ile buluşmaya başladı.

Aks izleyicilerinin de yoğun ilgi gösterdiği oyun büyük beğeni topladı. Oyun sonrası Ümmiye Koçak; 'Diplomalı Çiftçi' oyununda çiftçilerimiz bilinçlenmesi ve yetiştirdiği ürünleri iyi yetiştirmeleri için eğitim şart, her zaman her yerde eğitim çok önemli bizde bunu vurguluyoruz, örnek olmaya çalışıyoruz' diyerek tüm izleyicilere teşekkürlerini iletti.