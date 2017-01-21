Dinleyerek kazandıran Program: Dinle Kazan!

Sadece iyi insanların yarışmacı olup kazandığı TRT 1'in renkli ve keyifli yarışma programı "Dinle Kazan" yeni bölümüyle 22 Ocak Pazar akşamı 23.30'da TRT1 ekranlarında olacak.

Dinle Kazan'ın yeni bölümünde yabancı turist yolunu kaybedecek ve çevresindeki vatandaşlardan yardım isteyecek. Yolunu kaybeden turist'e yardım elini uzatan iyi insanlar bir anda kendilerini yarışmanın içerisinde bulacak.

Başarılı oyuncu ve sunucu Derda Yasir Yenal'ın sunduğu, profesyonel oyunculara yardım elini uzatan iyi insanlar bir anda kendilerini yarışmanın içerisinde bulduğu sevilen program Dinle Kazan Pazar akşamı 23.30'da TRT 1'de…

