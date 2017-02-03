Dinle Kazan'da Bu Hafta!

Sadece iyi insanların yarışmacı olup kazandığı TRT 1'in renkli ve keyifli yarışma programı "Dinle Kazan" yeni bölümüyle 05 Şubat Pazar akşamı 23.55'de TRT1 ekranlarında olacak.
Dinle Kazan'ın yeni bölümünde rolü gereği hamile ve aşeren oyuncu çevresindeki vatandaşlardan yardım isteyecek. Oyuncuya yardım elini uzatan iyi insanlar bir anda kendilerini yarışmanın içerisinde bulacak.
Başarılı oyuncu ve sunucu Derda Yasir Yenal'ın sunduğu, profesyonel oyunculara yardım elini uzatan iyi insanlar bir anda kendilerini yarışmanın içerisinde bulduğu sevilen program Dinle Kazan Pazar akşamı 23.55'de TRT 1'de…