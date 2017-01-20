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Dink Davasında Yeni Gelişme
20 Ocak 2017 Cuma 18:02
Hrant Dink cinayeti davasında dönemin İstanbul Valisi Güler dahil 51 isim tanık olarak dinlenecek.
Hrant Dink cinayeti davasında dönemin İstanbul Valisi Güler dahil 51 isim tanık olarak dinlenecek.
Kaynak:
Dunya.com
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