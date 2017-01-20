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Dink Davasında Yeni Gelişme
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Dink Davasında Yeni Gelişme

Hrant Dink cinayeti davasında dönemin İstanbul Valisi Güler dahil 51 isim tanık olarak dinlenecek.

Dink Davasında Yeni Gelişme

Hrant Dink cinayeti davasında dönemin İstanbul Valisi Güler dahil 51 isim tanık olarak dinlenecek.

Kaynak: Dunya.com

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