Dink Cinayetinden Sonra Ortaya Çıkan Görüntüleri Ali Fuat Yılmazer İstemiş
Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın, Türk bayrağı ile çekilen fotoğrafını İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in istediği, birkaç gün sonra Ercan Gün tarafından TV'de yayımlandığı ortaya çıktı.
Dink cinayetine ilişkin soruşturma savcısına ifade veren Çankırı İl Emniyet Müdürü Fikri Yalman, Ogün Samast'ın gözaltında Türk bayrağı ile çekilen görüntülerinin örgütün eline nasıl geçtiğini detayları ile anlattı.
GÖRÜNTÜLERİ ALİ FUAT YILMAZER İSTEDİ
Yalman, görüntüleri kendisinden dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in istediğini, birkaç gün sonra Ercan Gün tarafından TV'de yayımlandığını kaydetti. Yalman soruşturma savcısı Gökalp Kökçü'ye verdiği ifadede 25 Ocak 2007'de devresi olan, İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in telefonla aradığını kendisine, "Devrem bu yakalamayla ilgili elinizde bilgi belge görüntü ne varsa gönderin" dediğini anlattı.
SİTEM ETTİ
Görüntüyü Yılmazer'e Network üzerinden üst yazıyla gönderdiklerini belirten Yalman, 44 saniyelik görüntünün ise 1 Şubat 2007'de TV'de akşam ana haber bülteninde, "Ercan Gün tarafından Samsun Otogar'da Jandarma tarafından çekilen görüntüler" anonsuyla yayımladığını gördüğünü belirtti. Yalman, "Görüntüler yayımlandıktan sonra Yılmazer, Network üzerinden telefonla aradı. Bana, 'Devrem görüntülerde sivil olan kişinin bizden olduğunu neden söylemedin' diyerek sitem etti. Bahsettiği kişi Güvenlik Şube Müdürlüğü vekili Yakup Kurtaran'dı. Ben de kendisine, 'Görüntülerde polis var mı yok mu diye sormadın ki. Bu yüzden böyle bir şey söyleme gereği duymadım' dedim" ifadelerine yer verdi.