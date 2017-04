Dinimizin Anlatılması Boynumuzun Borcu"

İl Müftüsü Şahin Güven ve İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı Peygamber Efendimizin doğum günü etkinlikleri nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Ziyarette inandığımız değerlere her zaman destek verdiklerini ifade eden Başkan Çelik, "Dinimizin ve Peygamberimizin anlatılması boynumuzun borcu" diye konuştu.



İl Müftüsü Şahin Güven, her yıl Nisan ayının ikinci haftasında düzenlenen etkinlikleri gerçekleştirdiklerini belirterek, etkinliklerin bu yıl da 17-24 Nisan tarihleri arasında yapılacağını söyledi. 22 Nisan'da Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi'nde ana programı yapacaklarını ifade eden Güven, "Bu programımıza tüm halkımızı davet ediyoruz. Ayrıca Büyükşehir Belediyemiz, İl Müftülüğümüz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliği ile 63 bin Temel Dini Bilgiler kitabımızı liselerimize dağıttık. Kitabımız öğrencilerimiz tarafından okundu ve bu kitaptan sınav yaptık. Dereceye giren öğrencilerimize ödüllerimizi 22 Nisan Cumartesi günü yapacağımız programda vereceğiz. Etkinliklerimize verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı da bu yıl okullara dağıtılan 63 kitap sayısının önümüzdeki yıl artırılmasını istediklerini ifade ederek kitabın aileler tarafından da okunduğunu ve yaklaşık 150 bin kişiye ulaştığını kaydetti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de inandığımız değerlere her zaman destek verdiklerini belirterek, "Dinimizin ve Peygamberimizin iyi anlatılması boynumuzun borcu. Bu işi biz yapmazsak hainler boşluğu doldurup kendi emelleri doğrultusunda hareket ediyorlar. Bu anlamda bize gelen her talebi yerine getiriyoruz. Tüm halkımızı etkinliklere davet ediyorum. Peygamberimizi doğru anlama anlamında iyi bir program olacak" dedi. Şehrimizi okuyan şehir yapma gayretlerini de dile getiren Başkan Çelik, "Okullara dağıttığımız kitap projemiz bir taraftan dinimizi doğru öğrenmemizi sağlıyor, bir taraftan da okumaya vesile oluyor. Bu konuda bundan sonra da birlikte çalışarak şehrimizi okuyan şehir yapmak istiyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ