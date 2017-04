Dinçer; "Zafer Çarşısı 100 Yıl Daha Hizmet Verecek Şekilde Dönüştürülmeli"

Mersin Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, zafer çarşısı, kasaplar çarşısı ve balık pazarı gibi merkezlerin mevcut esnafında dahil edildiği ortak projeyle değişim ve dönüşüme kazandırılması gerektiğini söyledi.



Dinçer, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ve bir grup oda başkanıyla birlikte halk arasında adı 'bit pazarı' olarak bilinen Zafer Çarşısını ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Esnafın sorunlarını dinleyen Dinçer, "Bit pazarı bizlerin göz bebeği. Burada 40 yıldır bu kente hizmet veren esnaf sanatkarlarımız var. Ama küresel sermaye ülkemize ve kentimize çok hızlı giriş yaptı. Bunun sonucu çarşı merkezleri kaymaya başladı. Mersin'de ekonominin kalbi 20 öncesine kadar bit pazarı, balık pazarı, kasaplar çarşısı gibi tarihi ve kültürel değeri olan bu bölgede atardı. Ancak küresel sermaye süper, hiper, gross marketler ve devasa merkezler yetmezmiş gibi insanların cebindeki sıcak paraya gözünü dikerek sokak aralarına kadar girdi. Her ne hikmetse belediyelerde bu merkezlere ruhsat verme yarışına girdi" dedi.



Alışverişin şeklinin de değişmesi ve insanların farklı alışkanlıklar kazanmasıyla kasaplar çarşısı, balık pazarı ve zafer çarşısı gibi tarihi ve kültürel dokuyu bir arada bulunduran merkezlerin cazibesini yitirdiğini ifade eden Dinçer, "Başta zafer çarşısı olmak üzere, balık pazarı, kasaplar çarşısı gibi bu merkezlerimiz mevcut esnafın hak ve menfaatleri koruması esas olmak üzere değişim ve dönüşüme kazandırılmalı, halkı tekrar bu bölgeye çekecek cazibe merkezi haline dönüştürülmeli. Biz bu anlamda üzerimize düşen her türlü görev ve sorumluğu yerine getirmeye, ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeye hazırız" ifadelerini kullandı.



Küçük esnafın kepenginin indirilmemesi gerektiğine vurgu yapan Dinçer, şöyle devam etti; "Türkiye'de en büyük işveren kesimi esnaf ve sanatkarlardır. Bugün Mersin'de 70 meslek odasına kayıtlı 70 bin esnafımız var. Bu esnaf sanatkarlarımızın her birinin yanında en az bir iki kişi çalışmaktadır. Sanayi sitelerinde 10-15 işçi çalıştıran işyerlerimiz mevcut. Bugün 150 bin kişi sadece Mersin'de esnafın yanında çalışıyor, 400-500 bin kişinin karnı bu dükkanlarda doyuyor. Buradan hesapla esnafın kepenginin indirilmemesi büyük önem taşıyor. Söz konusu bu çarşılarımızdaki esnafımızın işini kaybetmesi kimseye bir fayda getirmez tam tersine işsizler ordusuna yeni ordular katar. Bunun önlenmesi adına mevcut esnafın hak ve menfaatleri korunarak buralar yüz yıl



daha hizmet verecek ve cazibe merkezi haline getirilecek projelerle değişim dönüşüme kazandırılmalı."



Mersin Çarşı Esnaf Derneğe Başkanı Bekir Algüllü'de, ESOB Başkanı Talat Dinçer'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - MERSİN