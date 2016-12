Dinçer: "Mülki Amir ve Yerel Yönetimlerle İç İçeyiz"

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, esnaf ve sanatkarın mülki amir ve yerel yönetimlerle sürekli iç içe olduğunu belirterek, Akdeniz Kaymakamlığı ile de her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi.



Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer, Başkanvekilleri Nesil Aydın ve Alper Deniz, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Şahbudak ile birlikte Akdeniz Kaymakamı Hamdi Bilge Aktaş'a nezaket ziyaretinde bulunarak hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyarette, Kaymakam Aktaş'a teşkilatın yapılanması hakkında bilgi veren Dinçer, Mersin'de 70 meslek odası ve 70 bine yakın esnaf sanatkara hizmet verdiklerini belirterek, "Çamlıyayla'dan Anamur'a kadar örgütlü bir kurumuz. Üyelerimiz arasında birlik beraberlik ve dayanışmanın sağlanmasının yanı sıra yerelde ve genelde çözüm bekleyen sorunlarına katkı sunma amaçlı mülki amir ve yerel yönetimlerle sürekli iç içeyiz" dedi.



Mersin merkezde esnafın en yoğun olduğu merkez ilçenin Akdeniz olduğunu kaydeden Başkan Dinçer, "Bu bağlamda Akdeniz Kaymakamlığı ve Akdeniz Belediyesi bizler için büyük önem taşıyor. Siz de ilçemize yeni atandınız ve Kaymakamlığın yanı sıra Belediye Başkan Vekilliğini de yürütüyorsunuz. Esnaf sanatkarlarımızın sorun ve beklentileri konusunda sizlerle sürekli çalışma içerisinde olacağız. Esnaf teşkilatı devletine, milletine, bayrağına bağlı, devletine karşı her türlü yasal sorumluluğunu yerine getiren ahde vefa sahibi bir kesimdir. Hedefimiz ve amacımız, esnafımıza ve devletimize hizmet etmek. Bizler esnaf teşkilatı olarak Kaymakamlığımızla her türlü iş birliğine hazırız. Bu duygu ve düşüncelerle hoş geldiniz diyor, yeni görevinizde başarılar diliyoruz" diye konuştu.



Akdeniz Kaymakamı Aktaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Esnaf sanatkarlarımız ekonominin temel taşı, büyümenin fidanlığıdır. Sizlerin sorun ve beklentilerinin çözümünde bizler de kamu görevlileri olarak üzerimize düşen her türlü görev ve sorumluğu yerine getirme kararlılığındayız" ifadelerini kullandı. - MERSİN