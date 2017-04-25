Dinçer: "E-ticaret ile Kendi İşinizi Kurun"

Daynex Genel Müdürü Tahsin Dinçer, son yıllarda internet teknolojilerinin yaygınlaşmaya başlamasıyla diğer sektörler gibi e-ticaret sektörünün de büyük bir ivme kazandığını belirtti.



Daynex Genel Müdürü Tahsin Dinçer, e-ticaret sektörünü değerlendirdi. Dinçer,"Son yıllarda internet teknolojilerinin yaygınlaşmaya başlamasıyla diğer sektörler gibi e-ticaret sektörü de büyük bir ivme kazandı. Bu sektöre adım atarak iş hayatına atılanlar düşük bütçelerle kendi işlerini yönetip, marka olma yolunda ilerlemeye başladı. Ayrıca internet kullananların günden güne artmasıyla da, perakendecilik sektörünün internet ortamına taşınması sağlandı. Bu kadar gelişmekte olan sektörde, kendi e-ticaret sitesine sahip olmak isteyenlerin profesyonel bir Web Organizasyon Yönetimi hizmeti (WOY) alması gerekiyor" dedi.



"Profesyonel destek şart"



E-ticaret sektörüne adım atan çoğu girişimcinin genellikle ilk zamanlarda risk almayı göze alamadığı için, başta ufak meblağlarla yola çıkmayı tercih ettiğini dile getiren Dinçer, "Bu da e-ticaret sitesi hazırlayan şirketlerin çeşitli alt yapı ve paket seçenekleri sunarak, uygun fiyatlarla müşterilerine çeşitli alternatifler sunmasına neden oluyor. Bu nedenle, profesyonel bir altyapı sağlayıcı desteği ile kullanışlı ve hızlı bir e-ticaret sitesi açmayı hedefleyen girişimciler bu taleplerini karşılayacak firma arayışı içine girdiler" diye konuştu.



Dinçer, özellikle son yıllarda e-ticaret sitelerinin, geliştirilen uygulamalar ve mobil akıllı cihazlar için uygun hale getirilmesiyle büyük bir sıçrama yaşadığının göze çarptığını aktararak "Sektöre adım atan çoğu girişimci için büyük öneme sahip olan alternatif ödeme seçenekleri sayesinde birçok müşteri istediği hizmeti kolayca alabiliyor. Ancak bu hizmeti e-ticaret sitesi hazırlayan her şirketin verdiğini söylemek doğru olmaz. E-ticarette başarılı olmak isteyen girişimcilerin, Daynex gibi sektörün önde gelen firmaları tarafından profesyonel ve sistemli bir şekilde verilen WOY hizmetinden yararlanması gerekiyor" dedi. - İSTANBUL