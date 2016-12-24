Dinar Tso Başkanı Uyan Açıklaması

Dinar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Hakan Uyan, "Nefes kredisi, 12 ay vadeli ve aylık eşit taksitler halinde kullandırılacak, vadenin uzatılması veya kısaltılması mümkün olmayacaktır" dedi."



Uyan, gazetecilere yaptığı açıklamada, nefes kredisi ile ilgili ülke ekonomisinde çok büyük paylara sahip olan, istihdam sağlayan, ihracat ve ithalat rakamlarının önemli bir bölümünü oluşturan KOBİ'lere nefes aldırmak adına, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu'nun teminat desteğiyle Ziraat Bankası ve Denizbank ile protokol imzalandığını söyledi.



Nefes kredi kampanyasının şartlarını da açıklayan Uyan, şöyle konuştu:



"Nefes kredisi, 12 ay vadeli ve aylık eşit taksitler halinde kullandırılacak, vadenin uzatılması veya kısaltılması mümkün olmayacaktır. Faiz oranı yıllık yüzde 9,90 aylık yüzde 0,825'tir. Kredi azami limiti 50 bin TL'dir. KOBİ'lerin nefes kredisine başvurabilmeleri için öncelikle Dinar TSO'dan TOBB nefes kredisi başvurusu içindir. ibareli faaliyet belgesini aldıktan sonra, Ziraat Bankası ve Denizbank'ın herhangi bir şubesine giderek bankanın talep edeceği kredi evrakları ile söz konusu krediye müracaat etmeleri gerekmektedir."