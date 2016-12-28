Dinar Jandarmasına Şehitler Köşesi

Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı girişinde Şehitler Köşesi oluşturuldu.



Dinar İlçe Jandarma Komutanlığında, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Dinar Temsilciliği işbirliğiyle oluşturulan "Şehitler Köşesi"ne, ilçedeki şehitlerin fotoğrafları yerleştirildi.



Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Dinar Temsilcisi Hasan Ceylan, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çok kritik bir dönemden geçtiğini ifade ederek, şunları söyledi:



"Bunun için inadına birlik olup atalarımızdan aldığımız bu sancağı, şanlı bayrağımızı dalgalandıracağız. Türkiye Cumhuriyeti devleti üzerinde geçmişte olduğu gibi bu günlerde de içeriden ve dışarıdan hainler tarafından ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara, geçmişte olduğu gibi Çanakkale'de, Sakarya Meydan Muhaberesi'nde ve 15 Temmuz'da olduğu gibi bu günlerde de Türk milleti birlik ve beraberlik ile vatan hainlerin gereken dersi verecektir."