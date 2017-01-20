Dinar'da Sağlık Semineri

Dinar ilçesinde Aile Sağlığı Merkezlerinde görevli doktorlara, "Akılcı ilaç Kullanımı ve Hızlı Antijen Testi Eğitimi" ve "Kadın Fırsat Eşitliği" seminerleri verildi.



"Akılcı ilaç Kullanımı ve Hızlı Antijen Testi Eğitimi" seminerini Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Serap Pamukçuoğlu, "Kadın Erkek Fırsat Eşitliği" seminerini de Emir Ayşe Duymaz sundu.



Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Serap Pamukçuoğlu tarafından akılcı ilaç kullanımı ile ilgili verilen seminerde, ülkemizde akılcı olmayan ilaç kullanımı ilaç etkileşimlerine, hastaların tedaviye uyumunun azalmasına, bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine ve tedavi maliyetlerinin artmasına neden olduğu belirtildi.



Pamukçuoğlu, şöyle konuştu:



"Doğru ilaç kullanımı konusunda farkındalığın oluşturulmasında hekim, eczacı ve bu konuda hizmet veren sektörün akılcı ilaç kullanımı konusunda toplum bilincini arttırmaya yönelik desteğinin bulunması önemlidir. Bu çerçevede akılcı ilaç kullanımı ulusal eylem planı 2014-2017 kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ve Müdürlüğümüz işbirliğiyle Afyonkarahisar Merkez ilçe, Bolvadin ve Dinar ilçelerinde ilimiz Aile Hekimlerini bilgilendirmek amacıyla akılcı antibiyotik kullanım eğitimi düzenlenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bir insanlık hakkı olarak sağlık ve sağlığa erişmekte eşitlik ilkesinden hareketle ilaca erişebilirliğin uzun vadeli ilaç politikalarının ayrılmaz bir parçası olarak görülmesi gerektiği sonucuna varmıştır. Daha geniş bir çerçeveden bakıldığında bu konu tüm sağlık politikasının bir parçası olarak değerlendirilmiştir."