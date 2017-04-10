Dinar'da Kitap Okuma Yarışması

Dinar ilçesinde kitap okuma yarışması yapıldı.



Eğitimde Kaliteyi Artırma Projesi (EKAP) kapsamında, üçüncüsü düzenlenen kitap okuma yarışması, Şakir Ünver İlkokulunda yapıldı.



12 okul ve 306 öğrencinin katılım gösterdiği yarışmada öğrencilere "Göl Çocukları" isimli kitap, okumaları için dağıtıldı. Belirli bir süre bu kitabı okuyan öğrenciler, kitaptan bazı sorulara tabi tutuldu.



Okul Müdürü Erkan Özcan yaptığı açıklamada, her yıl okulda bir kitap belirleyerek o kitaptan, katılan öğrencilere sorular sorulduğunu belirtti.



Amaçlarının ilçedeki öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırabilmek olduğunu ifade eden Özcan, "Çünkü çok kitap okuyan çocuklar daha zeki ve başarılı oluyor. Anlama yetenekleri daha hızlı geliştiği için sorulan sorulara da daha hızlı cevap verebiliyorlar. Katılan okul ve öğrencilere ve tüm öğretmenlerimize sınavın yapılmasında katkılarından dolayı teşekkür ederim." dedi.