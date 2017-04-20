Dinar'da Girişimcilik Kursu

Dinar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, İŞKUR İl Müdürlüğü ve KOSGEB iş birliğinde girişimcilik kursları açılacağı bildirildi.



Dinar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kooperatife girişimcilik kursuyla ilgili toplamda 80 başvuru yapıldı.



İŞKUR ve KOSGEB yetkilileri tarafından ön eleme işlemlerinin gerçekleştiği sözlü mülakatta kursa katılacak 25 kişi belirlendi.



Dinar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Topçu, kendilerine başvuran, iş kurmak isteyen vatandaşlara İŞKUR ve KOSGEB il müdürlükleri aracılığıyla girişimcilik eğitimi vererek iş sahibi yapmak için çalıştıklarını ifade etti.