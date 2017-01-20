Dinar'da "Efendimizin İzinde" Yarışması

Ülke Genelinde Anadolu Gençlik Derneği tarafından düzenlenen Siyer-i Nebi (Efendimizin izinde) kitap okuma yarışmasında Afyonkarahisar il birincisi ve ikincisi Dinar İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ödüllerini aldı.



Öğrenciler, Peygamberimizin hayatı adlı kitabı okuyup, Türkiye genelinde yapılan yarışmada sorulara en çok doğru cevabı vererek dereceye girdi.



Anadolu Gençlik Derneği İlçe Temsilcilikleri Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Güneşdoğar, Fatih Emin Gencay ve Ulu Cami İmam Hatibi Abdullah Oktay Çelik tarafından yarışmada birinci olan Hacer Bilgiç ve ikinci olan Bilal Kabarık'a ödülleri takdim edildi.



İlçe MEM Şube Müdürü Ali Güneşdoğar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ülke genelinde yapılan Peygamber efendimizin hayatıyla ilgili olan bu yarışmaya ilçeden ve İmam Hatip Ortaokulu'ndan katılımın çok olması, ilk üç derecenin ilçeden olması bizi çok gururlandırdı." dedi.