Dinar'da 40 Yaş ve Üzeri Vatandaşlara Bilgisayar Eğitimi Verildi

Afyonkarahisar Dinar Belediye Başkanlığı'nın, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile hayata geçirdiği projeyle ilçedeki 40 yaş üzeri vatandaşlar, merkez mahalle muhtarları ve eşlerine bilgisayar eğitimi verildi.



Proje ortaklarının Habitat Derneği Dinar Şubesi ve özel bir bilişim şirketinin de olduğu belirtilirken, proje ile Dinar'da bulunan 40 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz bilgisayar ve internet eğitimi belediye meclis toplantı salonunda eğitmen Gamze Tutan tarafından verildi. Bilgi İşlem Sorumlusu Hakan Cengizay tarafından hazırlanan alt yapı ve Gerontolog Faruk Yaşar Gürdal koordinatında 40 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza eğitim verildi. Eğitim çalışması ile ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Saffet Acar ise şunları söyledi:



"Biliyorsunuz HABİTAT derneği tarafından bu düzenlenen, 2 gün boyunca verilecek olan eğitim İnternetle Hayat Kolay eğitimi. Artık günümüz elektronik çağ, teknolojiyi kullanmamız lazım, bu teknolojiyi de sizlerin de en iyi şekilde kullanması adına Afyondan Fatma ve Gamze hanım geldiler, size 2 gün boyunca burada İnternetle Hayat Kolay dersleri verecekler. Sizlerde interneti kullanacaksınız. Dolayısıyla hayatı biraz daha kolaylaştıracaksınız. Öğrenmenin yaşı yok, yeter ki azmedelim azmeden herkes öğrenebilir. Sizleri kutluyorum, öğrenmek istiyorsunuz bizlerde her zaman sizlerin yanınızdayız."



Düzenlenen eğitim programına 47 kişi katılırken, eğitmen Gamze Tutan tarafından katılımcılara e- devlet uygulamaları, online bankacılık işlemleri, doğru sosyal medya kullanımı ve güvenli internet kullanımı üzerine eğitimi verildi. - AFYONKARAHİSAR