Dinar Belediyesi Yeni İtfaiye Aracı Aldı

Afyonkarahisar Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar'ın talimatı ile belediye itfaiye amirliğine merdiveni ile 32 metreye kadar ulaşılan 2017 model bir itfaiye aracı alındı.



Satın alındıktan sonra özel bir firma tarafından montajı tamamlanan itfaiye aracı, İtfaiye Amiri Vedat Yılmaz tarafından Dinar'a getirildi. Belediye hizmet binası önünde aracın tanıtımını yapan Yılmaz, Başkan Acar'a detaylı bilgi verdi. Yılmaz "Araç ile birlikte merdiven yüksekliği 32 metre, merdiveni yere indirip kullanabiliyoruz, itfaiye erlerini yerden yukarı göndere biliyoruz. Yukarda kalmış bir vatandaşı, içinde sedyemiz var merdivene bağlayıp yukardan alıp ambulansın içine kadar indirebiliyoruz. 2,5 ton su kapasitesi var özelliklede ön sulaması bağımsız çalışıyor. Su motoru var, ayrı bir motopomp var" diye konuştu.



Başkan Acar araçla ilgili yaptığı açıklamasında şunları söyledi:



"Tek dingilli ve manevra kabiliyeti yüksek olan itfaiye aracı dar sokaklardan kolaylıkla geçebiliyor. Bu aracın en büyük özelliği 32 metre merdivenin olması, bu yokken deprem evlerinde bir yangın olsa yetişme şansımız yok. Dinar da artık 6-7 katlı binalar çoğaldı, bu binalara merdiven ulaştırma şansımız yoktu bu araçla 6-7 ve hatta 8 katlı yerlere ulaşma şansımız var."



Aracın dış ekipman ve aparatlarını inceleyen Başkan Acar, ardından merdiven kabiliyetini Yılmaz ile birlikte denedi. - AFYONKARAHİSAR