Dinar Belediyesi'nin BM Destekli Projesi Hayata Geçiyor

Afyonkarahisar Dinar Belediye Başkanlığı'nın, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile hayata geçirdiği proje ile sayesinde ilçedeki 40 yaş ve üzeri vatandaşlar ile merkez mahalle muhtarları ve eşlerine bilgisayar eğitimi verecek.



Proje ortaklarının Habitat Derneği Dinar Şubesi ve Türk Telekom'un da olduğu belirtilirken, projenin önümüzdeki hafta uygulamaya geçeceği belirtildi. Dinar Belediyesinde Gerontolog olarak görev yapan Faruk Yaşar Gürdal ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Belediye Başkanı Saffet Acar'ın eğitim ve teknoloji konusunda başta belediye personeli olmak üzere ilçemizde bulunan tüm okullarda farklı eğitim programlarının yapılabilmesi için girişimlerde bulunmuştu. Şimdide 40 yaş ve üzeri vatandaşlarımız olmak üzere Habitat Derneğinde Bilişim Programları konusunda uzman eğitimci Gamze Mürüvet Tutan ve uzman ekibi tarafından ilçemizde bilgisayar eğitimi düzenlenmesi için girişimlerde bulunmuştur. Muhtarlarımızın 'Muhtar Bilgi Sistemi, e-devlet ve e-posta' sistemlerindeki değişiklikleri öğrenmesi amacıyla vatandaşlarımızın ise sosyal medya, e-devlet, e-okul, internet bankacılığı, online hastane randevusu ve görüntülü haberleşme konusunda bilgi edinmeleri için ücretsiz olarak Belediye Meclis Salonunda eğitimlerimiz gerçekleşecektir. Habitat derneğine, Türk Telekom'a ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programına katkılarından dolayı sayın başkanım adına teşekkürlerimi sunarım" diye konuştu.



Gürdal ayrıca projeye başvurularının belediyeye yapılabileceğini de aktardı. - AFYONKARAHİSAR